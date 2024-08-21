產後運動對孕媽咪不僅有助於恢復體態，更能增強體力、改善情緒、預防產後常見的健康問題。桃園市體育局與婦幼發展局繼合作辦理孕婦系列活動後，此次結合桃園市運動i台灣2.0計畫資源，並與桃園市基督教女青年會合作，推出一系列的產婦運動及互助團體課程。

體育局長許彥輝表示，此次教學邀請專業老師設計適合產婦能夠從事的運動，讓生完寶寶的媽咪可以到桃園市國民運動中心接受老師專業的運動指導，也能在家依照自己的體能及狀況，跟著老師在線上一起完成瑜伽課程，舒緩在分娩後可能面臨的不適。產後運動是媽媽們重拾健康和自信的重要一環，體育局鼓勵產婦邀請家人、伴侶一起投入運動，透過循序漸進且適當的運動，讓伴侶陪著媽媽們可以更快地恢復身體，享受美好的親子生活。

體育局也說，產婦運動系列課程預計今年8月起到9月份，分別在本市八德、平鎮及桃園國民運動中心進行一系列實體課程，9月份也將在體育局臉書粉絲專頁桃趣總動園規畫線上直播。

除了促進產婦身體修復及健康外，桃市府重視產婦情緒及心理健康，婦幼局特別與桃女青合作，推出產後女性互助團體，課程時間自9月至10月份，於特殊境遇家庭服務據點、桃園秉坤婦幼醫院、宋俊宏婦幼醫院等地辦理，兼顧南北桃園產婦服務需求，講師群邀請諮商心理師及護理部主任提供產後陪伴，更以家庭角色、心理調適、育兒壓力、生活支持與適應、結合有趣手作活動。