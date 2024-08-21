聯合國高喊2050年達到淨零碳排，所有產業皆在積極尋找降低碳排的環境永續新解方。根據聯合國糧食及農業組織(FAO) 發表的研究報告顯示，全球畜牧業釋放之溫室氣體佔人為排碳量12％，其中，傳統奶油與畜牧業密不可分，為了降低碳排量，美國加州新創公司Savor找到了永續新解方。

奶油被廣泛地運用在烹飪中，然而由牛奶加工而成的傳統奶油，在生產中還需考慮畜養牛隻所產生的碳排成本，對此，Savor發明了一種不需要畜牧養殖，只要從水以及空氣中抽取氫氣和二氧化碳，並透過加熱和氧化，就能製造出口感與外觀，都與真實奶油極為相似的人造奶油。

這樣的生產模式不會被地點侷限，還可以減少土地及水資源的消耗，並且不依賴任何動物與植物資源，對環境更加友善，這項發明甚至受到比爾蓋茲的青睞，獲得他本人投資。

此外，Savor正在規劃開發起司、牛奶、植物油等其他食品的替代方案，從環境永續的角度出發，期待能夠推出更多元的產品品項，提供消費者更多選擇的同時，也顧及環境發展及動物友善，打造永續未來。