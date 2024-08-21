民眾黨主席柯文哲妻子、北市聯合醫院和平婦幼院區中正門診部主任陳佩琪深陷「人頭公司」疑雲，聯醫21日舉行調查會議表示，因目前掌握資料尚不足以認定陳經營商業，先行緩議，待未來司法偵查結果再議。

陳佩琪日前在臉書透露，因公務員身分限制無法兼職，便以兒子名義開設公司，引發外界質疑其違法設立「人頭公司」，陳隨後改口稱是父母幫助孩子開公司，然16日再次更改，強調「兒子自行去銀行開戶」與《公務員服務法》有何違反之處。

陳佩琪今早7時10分許，在柯文哲陪同下，前往聯醫和平院區上班看診，中午12時則去聯醫鄭州辦公室說明，約於30分走出辦公室，對於媒體追問會議內容，陳僅重複回應小心、注意安全話語，直接上計程車離開。

聯醫表示，關於陳疑似違法兼職經營商業考績會結果，因目前掌握之資料尚不足以認定陳員經營商業，依《刑事訴訟法》規定，被告自白不得作為唯一有罪判決證據，故先行緩議，待未來司法偵查結果再議。

對於請他人代為使用醫事人員卡，聯醫經查，當日護理人員為協助開診前之準備，先行以醫師的醫事卡進入診間醫令系統，此部分已加強內部宣導，涉及醫護則予以告誡，將列入考績參考。