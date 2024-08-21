台中市議員李天生說，台中市29個行政區卻只有11套聲音照相執法設備、50組智慧型監錄設備，導致執法場次、時數及地點都不足。（李天生提供）

台中市議員林德宇說，大里區二期有多家夜店，附近經常有改裝車輛出現，發出的噪音嚴重擾民，相關單位應對此情況加強取締。（林德宇提供）

台中市議員朱暖英表示，靜城專案執行成效不如預期，要求應加強執法據點與時間，尤其針對特定時段與路段增加取締。（朱暖英提供）

台中市議會21日臨時會進行靜城專案執行成效專案報告，多名議員認為噪音擾民的情況至今仍持續發生，環保局與警察局排定的執法場次不夠多，且監錄設備也不足，導致靜城專案執行成效不如預期，要求應加強執法據點與時間，尤其針對特定時段與路段增加取締。

「噪音車擾亂社區的情況仍持續發生！」市議員朱暖英表示，台中市啟動靜城專案後，將原本配有20部的智慧型監錄設備增加至50部，且配置在各行政區，但以南屯區來說，該區「聲音科技執法」排名第四多，智慧監錄設備卻與其它區一樣僅設置3處據點，顯然太少，要求增加監錄據點並增加取締。

市議員李天生也說，台中市29個行政區卻只有11套聲音照相執法設備、50組智慧型監錄設備，導致執法場次、時數及地點都不足，像今年至6月底前僅執法75場次，無法有效取締飆車及噪音汙染。市議員林德宇說，大里區二期有多家夜店，附近經常有改裝車輛出現，發出的噪音嚴重擾民，相關單位應對此情況加強取締。

市議員黃守達指出，環保局去年承諾要執行230場次移動式標準型聲音照相設備科技執法、100場的環警監聯合稽查，但去年執行成效都不到8成，且去年通知到檢數1390件、告發數卻僅有127件，成效明顯不佳，要求市府應拿出方法，確實遏止噪音問題。

環保局長陳宏益表示，去年共取締1708輛次噪音違規，裁罰金額達525萬元；市府積極爭取中央補助採購相關設置，也編列預算將辦理添購設備，目前有16套設備正在採購中，未來會在山、海、屯及城區逐步建置。

警察局指出，除強化環警監聯合稽查機制外，也要求員警攔查通報，並規畫專案勤務、採取溯源追查等方式盼約制改裝車輛；今年1至6月共執行75場次稽查、攔檢車輛數705輛並舉發噪音超標者共598件。