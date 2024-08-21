自住剛性需求當道，建築安全意識抬頭，寶舖建設繼率先取得「WELL健康建築」白金級認證之後，又有新創舉！位於台北市大安區「清粥小菜一條街」的新案「寶舖全建築知行」，首開國內建築業的先河，搶到頭香，今（21）日簽下瑞士再保險公司（Swiss Re）攜手台灣產物保險首度在台灣推出的第一張「建築物結構安全保障保險」（Inherent Defect Insurance，簡稱IDI保險）保單。

建築業新興品牌建商寶舖建設，近幾年持續創下驚人之舉。2020年旗下「孕學林產後護理之家」就首開先河，成為全球首座獲得「WELL健康建築」最高白金級認證的產後護理之家商用建築，並獲Discovery報導；2022年「寶舖212」也取得全台首座「WELL健康建築」白金級認證；另外「寶舖CARE」也首創全棟建築由第三方國際認證機構SGS進行全棟檢驗。

今天，寶舖建設再度宣布，其台北市復興南路規畫中新案「寶舖全建築知行」，正式簽下瑞士再保險公司攜手台灣產物保險首度在台灣推出的第一張「建築物結構安全保障保險」IDI保單。

寶舖建設表示，為提升台灣建築價值，台灣產物與國際頂尖，具有161年歷史的瑞士再保險（Swiss Re）公司合作，在台灣首創推出符合國際與瑞士再保險 CSR＋ Building 標準的「建築物結構安全保障（IDI）保險」。透過「認證＋保證」，以「認證」實現房屋興建品質透明化及提高安全性，以「保證（保險）」提高建築價值與保值性。

今天全台第一座獲Swiss Re再保險支持建築物結構安全保障保險建築，以及台灣第一張IDI 保單簽發儀式，正式登場。

寶舖建設董事長劉克健、台灣產物保險總經理陳昭鋒、瑞士再保險公司區域總經理Jimmy Lim、及SGS台灣公司顧問梁惠銘，今日連袂同台，正式簽約。

寶舖建設董事長劉克健表示，此次IDI保單，保費約700萬元、保險期為10年，保額達8.9億元，只要建築物有倒塌威脅、漏水等，保險公司將直接理賠屋主建築物補強或重建費用。「保費低、但保障高！為居住安全和健康再加分。」

劉克健表示，寶舖建設下一個爭取IDI保險的新案，將在萬華龍山國中案，以提高建築物價值及保值性。

瑞士再保險公司區域總經理Jimmy Lim表示，歐洲國家包括法國、西班牙、瑞典等，自1978年起，陸續規定所有新房子須強制投保IDI保險。亞洲的日本自2009年也規定所有新房子必須強制投保IDI保險，否則建設公司須向政府提存一筆品質保證金；在英國，「建築物結構安全保障保險（IDI）」雖屬自願投保，但從2014年起，已成為所有新房子的標準配備，沒有IDI保險的房子，不僅很難取得貸款，日後轉手交易，更是困難重重。

SGS台灣公司顧問梁惠銘則表示，藉由IDI保險的把關建築品質，就是消費者和建商雙方雙贏的支點。

劉克健表示，寶舖建設的建築DNA，都要獲得六大認證，包括：「GRESB永續高資產價值」認證、SGS建築品質「全品項」驗證、「BSI Kitemark風箏標誌高品質產品」認證、「Good For Baby健康環境與用品」認證、「WELL for residential健康住宅」計畫，以及「WELL健康建築」白金級認證；再加上IDI保障，若較一般住宅的營建成本來觀察，大概要提高15％的成本，由於必須挹注更多的專業和經驗，因此並不好做。

劉克健表示，寶舖建設只蓋「健康好房子」，寶舖也不斷挑戰自我、挑戰好房子最自然的更高定義，「全透明」才是一切信任的基礎。台灣產物保險公司、瑞士再保險公司對寶舖建設品質、靠譜及全透明的肯定與認同，「寶舖全健築知行」成為台灣首座IDI「認證＋保證」的建築，並獲得瑞士再保險提供技術和再保險支持。讓寶舖在為客戶蓋健康好房子的同時，也透過金融業的肯定，為客戶的資產創造永續的價值。

劉克健表示，率先取得IDI保單的「寶舖全建築知行」，目前已取得建照，總銷約60億元，寶舖未來可分回約五成，預計2025年初既有建物進行拆除，未來將打造地上20樓，以20~30坪二到三房的精品健康住宅大樓，每坪售價平均暫估約170萬元。