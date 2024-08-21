8月25日是祖父母節，華山基金會大甲愛心天使站攜手民間企業，21日舉行祖父母節活動，一起關懷獨居長輩；長輩透過益智遊戲、芳療體驗，與志工們互動，感受祖孫情的快樂。有長輩說，很久沒這麼開心了，感恩有個難忘又快樂的節日。

現場活動有益智遊戲、芳療體驗，讓長輩們接觸生活以外不一樣的學習，有些長輩個性內向，不太與人群接觸，經過社工們熱情開導後，不但主動參加報名參加祖父母節活動，甚至現場還「玩好嗨！」長輩說，「我第一次體驗精油按摩，很開心。」

華山基金會服務指出，有一位70多歲的獨居阿公，面對外人起初不太願意敞開心房，也拒絕服務，但因志工們很熱心，用「三顧茅廬」的方式，起初把物資放在對方家門口，爾後常拜訪阿公、噓寒問暖，阿公才改變態度，接受服務，甚至主動參加活動。

為讓長輩走出戶外，華山基金會大甲愛心天使站也跟醫院合作，從去年起在醫院內舉行「快樂醫院」活動，讓長輩不再是「醫院只是看病」的刻版印象，利用各種樂齡玩具，帶領看診、住院患者及院內同仁一起動腦遊戲，吸引民眾加入同樂，深受長輩們喜歡。

60多歲的阿嬤，活動現場當起小助手，並協助第一次參與的民眾。醫院志工周佩蓉說，這位阿姨有一次想出門，但是又想獨自一人在家，還是打起精神外出，參加活動後心情更開朗，笑說：「我早開出門了，與大家玩在一起，感覺真的變年輕，更快樂！」。

華山基金會大甲站站長李芯雨表示，志工們定期去關懷、送物資給獨居長輩，偶會遇到長輩個性比較倔，不願意敞開心房，不喜歡志工關心，但是志工不氣餒的努力，逐漸讓長輩轉念，也願意與人互動，這次還走出家門參加活動，「長輩需要的是陪伴，他們都玩得很開心。」

另益智遊戲包括，積木、竹蜻蜓、穿繩玩具、疊疊樂等，透過遊戲中，增加長輩手部刺激，訓練長輩手協調，不僅能邊玩邊復健，還可預防失智；長輩說，「好有趣，在遊戲中時間過得很快，看起來很簡單，玩起來卻不容易。」。