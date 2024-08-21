不少人睡覺都習慣留一盞夜燈，心理上會更有安全感。然而，醫師指出，此舉長久下來會影響褪黑激素分泌，而它有抗癌的功效，恐因此造成罹癌機率上升。除此，褪黑激素減少還會導致睡眠品質下降，進而導致憂鬱、變胖、罹患慢性病機率提高，以及精神不濟，對健康危害甚鉅。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在《健康晚點名》節目中表示，在該睡覺的時間就該好好去睡覺，因為腦部有2個荷爾蒙會於此時分泌，可說是最好的抗衰老利器，其一是生長激素，另一則為褪黑激素。

劉博仁接著說，當睡覺不關燈，光線會經由眼睛到視網膜，再透過視神經交叉去抑制褪黑激素生長，而褪黑激素是抗癌的，若因此抑制它分泌，就會使罹癌機率增加。因此，務必千萬別忽略睡覺關燈的重要性。

至於有些人會額外補充褪黑激素，劉博仁指出，褪黑激素是腦內松果體所分泌的激素，若長期補充，反而會抑制松果體自然產生褪黑激素，所以他認為，還是天然的最好。除非像是有些癌友，因治療導致入睡困難，即便關燈也不好睡，這類情況就可以適量補充褪黑激素。

另外，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒先前提到，褪黑激素有助於人體進入深層睡眠，進而增強免疫力、記憶力、學習能力及情緒穩定性，是恢復身體和精神的重要階段。假如開燈睡覺，光線會影響褪黑激素分泌，阻礙人體進入深層睡眠，導致睡眠質量下降。

當人長期處於睡眠不足時，黃軒坦言，就可能造成憂鬱、變胖、罹患慢性病機率提高，以及精神不濟的後果。因此他呼籲，睡覺務必不要開燈，睡前應將電燈、電視、電腦及手機等關閉，並使用窗簾、眼罩、帽子等遮光物品，來遮擋住干擾睡眠的光線，腦部才能接收到「夜晚該休息了」的訊息。