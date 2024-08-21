赴陸旅遊禁團令未解，大陸也未鬆動開放陸客赴台旅遊，國民黨立委陳玉珍、金門縣議會議長洪允典今率旅遊業者前往北京訪問，並拜會國台辦主任宋濤，盼兩岸觀光恢復交流。交通部觀光署長周永暉昨受訪時指出，近期沒有進一步的跨部會討論，我方仍歡迎陸客來台，也希望金門、馬祖小三通盡早常態交流。

周永暉指出，日前有個秋季旅展，展覽期間可以看到大陸業者也來參展，希望大陸旅客可以利用機會，過來台灣走走看看，而行政院長卓榮泰也提到鼓勵信徒及學生旅遊，台灣宗教文化、廟宇、佛寺等都是賣點。