合歡山國家公園是旅遊熱門景點，但近來屢傳民眾違反規定，太管處呼籲共同維護生態環境，保護山林。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

近月有民眾在太魯閣國家公園合歡山區昆陽、武嶺停車場放煙火、亂停車，本月初甚至出現離譜行為，就在合歡山武嶺亭「煮火鍋」，還將現況影片上傳限時動態，太管處及保七總隊第九大隊獲報後，調閱監視器追查違規人身分，今天依違反國家公園法開罰9名違規民眾，各罰1500元，呼籲遊客共同愛護山林，維護生態環境。

多名男女遊客在個人社群平台Instagram限時動態，先是拍攝星空標記武嶺，下則影片就是拿著火鍋料，寫下「在武嶺吃鍋是一種什麼樣的體驗？爽好爽」等字樣，還清楚拍下一群人用桶裝瓦斯、單口爐炊煮火鍋，一旁還搭起桌椅。

太魯閣國家公園管理處指出，根據影片內容，確認是在國家公園範圍內，也是合歡山重要旅遊據點，民眾違規炊煮火鍋，有影響高山生態、公共安全之虞。

不僅「煮火鍋」，還有民眾於太魯閣國家公園合歡山區昆陽及武嶺停車場違規燃放煙火，警政署保安警察第七總隊第九大隊合歡小隊調閱相關監視畫面，確認都是違規情況，由太管處依違反國家公園法，裁處9名違規民眾每人1500元。太管處將聯合警方加強巡邏取締，也呼籲民眾上山務必遵守規定，維護生態環境。