台中一中商圈19日傳出有1名身著紅衣、紅褲、染著紅髮的女子到服飾店偷衣服，店家發現後報警，未料這名女子3小時後又返回表示要結帳,員警接獲店家通報，立即到場帶回竊嫌，全案依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。

有網友在threads社群PO出店內監視錄影畫面，發文：衣服拿進更衣室直接消失不見已報警處理，開幕才不到4個月就遇到這些鳥事…，圖片可發現1名身著紅衣、紅褲、染著紅髮的女子進入服飾店內佯裝消費，自行拿取1件褲子進入更衣室，裝進自己包包後，未結帳即離開該店。

轄區中市警二分局證實，育才派出所19日19時接獲民眾報案，稱其服飾店遭人竊取衣物，

員警獲報後，立即展開偵查，不料該名22歲施姓竊嫌在20時自行返回店家表示要結帳，該店店長立即通報派出所，由員警到場將竊嫌帶回派出所，詢畢全案依《刑法》竊盜罪嫌函請台中地檢署偵辦，由於施女另涉其他店家竊盜案件，員警也將主動聯繫店家完成報案程序。

中市警二分局表示，竊盜犯罪不僅損害他人財產，也影響社會治安，警察將持續加強巡邏，並迅速處理報案，也請市民針對自身財物加強防盜措施，保持警覺，若發現可疑人物或事件應及時報警，共同維護社會安全。