特斯拉創辦人馬斯克旗下社群平台 X，因拒付1.2億美元 (約台幣38 億元) 的伺服器零件費用，遭緯穎提告求償6100萬美元 (約新台幣 19.5 億元)。對此，緯穎今（21）日發布重訊，向X Corp.依法提起訴訟。

緯穎今發布重大訊息說明，該公司與X Corp.簽有產品採購協議，依據協議購買X Corp.所需料件，但X Corp.於2022年末停止支付應付款項，緯穎透過郵件與電話試圖解決爭議未果，因此就產品剩料爭議向 X Corp. 依法提起訴訟。

緯穎指出，已委任律師於美國加利福尼亞北區聯邦地區法院向X Corp.提起訴訟，待法院審判結果確定。

外媒報導，緯穎科技指控X違反了2014年Twitter簽訂的客製化IT產品採購合約。馬斯克自2022年接手Twitter並改名為X後，將削減成本視為首要任務，拒絕支付緯穎1.2億美元的伺服器零件費用。上周，緯穎向X提起訴訟，要求賠償6100萬美元。

報導指出，除了緯穎之外，X平台的資料中心伺服器供應商還包含了英業達、神達和技嘉等台廠，截至目前為止，其他伺服器製造商尚未對X平台提起合約訴訟。