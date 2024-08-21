奧運金牌拳后林郁婷在台掀起拳擊旋風，其教練曾自強也備受關注，國民黨新北市議員江怡臻今（21）日邀請曾自強上直播，談到一路上的心路歷程，曾自強一度難掩情緒，也公開未來動向，期盼林郁婷延續精彩表現、繼續挑戰未來，同時也希望複製奧運女子拳擊奪金經驗，累積在台灣男子拳擊上，讓男子拳擊也能站上國際舞台，湊成一個「好」字。

江怡臻於Youtube直播「怡臻好好說」中，邀請曾自強教練對談奪金的心路歷程，直播一開始，兩人共同戴上林郁婷親筆簽名、贈送給江怡臻的黃金拳擊手套，曾自強分享，手套上的logo，結合鶯歌英文拚音與拳擊手圖像，就是希望把鶯歌塑造成拳擊發揚光大的地方。

奧運奪金後，林郁婷所到之處，總能感受到民眾的熱烈歡迎，曾自強表示，真的有點訝異大家這麼熱情，雖然過去曾在心中想像類似畫面，但沒有料到會有萬頭鑽動的盛況，非常感謝民眾的支持跟祝福，更希望大家對體育的熱情繼續燃燒，並也能關注各領域台灣優秀選手，讓每次經驗，都成為踏向下次成功的奠基石。

江怡臻提到，林郁婷曾分享，最難受的一場比賽是東京奧運首輪16強賽落敗，甚至因此產生自我懷疑；而在林郁婷巴黎奧運奪金後，大家讚揚的除了競技場上的精采表現，更是肯定其堅強心理素質，其中一個非常關鍵的人物，就是曾自強教練一路的陪伴跟鼓勵，引導林郁婷走過低潮，重新站上競技場，最後勇奪奧運金牌。

曾自強透露，當年東京奧運失利後，林郁婷雖然在大眾面前強忍情緒，但實則有點崩潰，當時林郁婷對他說了一句對不起，讓他至今無法忘懷，但也對郁婷說，「沒有什麼好對不起，就是一起面對所有困難」。而在東京奧運結束後，許多選手因疫情提早改機票返台，曾自強也鼓勵林郁婷，可以留下來幫助還在賽事中的黃筱雯，郁婷情緒也調適得很快，決定發揮力量幫助台灣選手，最後黃筱雯也成功在東京奧運奪得銅牌。

專訪中也談到，林郁婷在2023年世錦賽奪銅後，因俄羅斯主導的IBA國際拳擊協會指出性別生化檢測異常，導致被取消資格的心路歷程。曾自強表示，林郁婷當時並不在意外界流言蜚語，唯一擔心的是會不會影響到奧運資格，教練能做的，就是不斷查詢法規、爭取權益，後來決定不提告，則是因為怕模糊焦點，導致林郁婷巴黎奧運資格受到影響，以及訴訟過程的波折，影響到奧運備賽。

江怡臻也大讚，林郁婷跟曾自強面對外界的批評跟壓力，展現出過人心理特質，巴黎奧運期間，看到林郁婷被IBA攻擊，最擔心的就是選手心情受到影響，第一時間便默默傳訊息給曾自強表達關心，後來也號召民眾站出來聲援，而兩人不受外在影響，站穩腳步朝目標勇往直前，這樣的精神值得所有人效法。

曾自強表示，奧運金牌對他們而言，是十幾年來在心中不變的目標，感謝全台灣民眾的聲援及各界人士的協助，才能達成夢想。