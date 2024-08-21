資深藝人余天與李亞萍的女兒余苑綺，2022年8月21日因直腸癌病逝，享年39歲。如今時隔2年，弟弟余祥銓曬出姐弟倆的童年舊照，罕見吐露對姐姐的思念，引來不少網友一陣鼻酸。

余祥銓21日發文向余苑綺喊話：「兩年了，好想妳，接受了妳的離開，卻低估了思念。短短的時間發生了好多事情，我相信妳在天上會默默安排好一切的。」而去（2023）年晉升為人父的余祥銓，坦言女兒常常看著余苑綺的照片，他就會跟女兒介紹「這是最漂亮的二姑姑」，並感嘆：「多少還是有些遺憾妳沒能見到她。」

余祥銓曬姐弟童年照表達思念。（圖／臉書 余祥銓Ken）

至於李亞萍現在的心情，余祥銓則透露：「媽媽說她現在學習讓自己轉念，把妳的離開想成是去留學，我們小時候也是寒暑假才見到父母的呀」，表示爸爸媽媽的身體一切都好，希望余苑綺能放心；最後，他也誠摯地寫下：「二姐，妳永遠活在我們心中，我愛你！」

另外，余祥銓還曬出姐弟倆的幼時萌照，模樣相當可愛，足見兩人深刻的感情，以及他對姐姐的思念。貼文一出，立刻吸引不少網友含淚留言，「看完這些思念的文字，我哭了，愛從不會因為距離而減少，思念會跨越時空，直到永遠」、「看到你的文字有點感傷，希望你二姊在天上能快快樂樂的當天使」、「二姐看到現在的你，她會很欣慰，因為讓她牽掛的、如今已能獨當一面」。

余苑綺2年前因罹患直腸癌病逝，導致余天、李亞萍的心情久久不能平復，好不容易夫妻倆終於走出傷痛，怎料女婿Gary（陳鑒）今年5月卻當車手遭逮，還傳出將余苑綺的3千萬遺產敗光，讓余天當時忍不住痛罵「不要臉」，現在案件仍在審理當中。

余天全家福合照。（圖／中時資料照）