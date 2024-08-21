美國饒舌天王「肯爺」Kanye West原預計25日於桃園體育場展開Vultures Listening Experience巡演，門票開賣首日3萬張票於5分鐘內秒殺，孰料竟於今日傳出肯爺取消來台，目前於桃園體育場架設的主舞台已全數撤除。

知情人士指出，於今日中午傳出肯爺取消來台之消息已被證實，今日於桃園體育場架設的主舞台已於下午時全數拆除，至於取消原因仍待主辦單位發布聲明，但開賣日門票全數秒殺，主辦單位當時也說會再追加票數，竟然在開唱前不到一周取消，讓大批歌迷大失所望。