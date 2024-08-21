花蓮縣政府去年首次依循新竹新埔義民廟總廟傳統習俗，在義民節前舉辦放水燈儀式，由於活動廣獲好評，今年延續辦理，並在今天傍晚於七腳川溪畔放置水燈，為花蓮祈求平安與幸福。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府去年首次依循新竹新埔義民廟總廟傳統習俗，在義民節前舉辦放水燈儀式，由於活動廣獲好評，今年延續辦理，並在今天傍晚於七腳川溪畔放置水燈，為花蓮祈求平安與幸福。（羅亦晽攝）

義民節祭祀大典是客庄傳統節慶之一，花蓮縣政府去年首次依循新竹新埔義民廟總廟傳統習俗，在義民節前舉辦放水燈儀式，由於活動廣獲好評，今年延續辦理，並選在今天傍晚於七腳川溪畔放置水燈，為花蓮祈求平安與幸福。

義民節祭典是客庄傳統節慶之一，也是國家重要民俗的客家祭典儀式，花蓮縣內客家人口占總人口3分之1，縣府為讓縣內客家族群在重要節日齊聚向義民爺祭祀祈福，迄今已連續11年辦理義民祭文化活動，讓客家文化持續傳揚。

由於縣府客家事務處去年首次在義民祭文化活動中，加入傳統祭典中的放水燈儀式，廣獲民眾好評後，今年決定延續辦理，眾人今天傍晚5時在客家事務處處長潘乾鑑帶領下，在七腳川溪畔先點亮每盞七彩蓮花心燈，接著在接續放置水中，讓它隨著水流流往大海。

縣府客家處指出，放水燈儀式具有解厄祈福寓意，同時響應環保，蓮花心燈特別使用魚飼料製作而成，且今年義民祭活動不僅保留傳統祭儀，另新規畫創意競賽，如立體創意賽神豬、畫我客家著色比賽等，盼藉此吸引年輕世代對客家歷史與傳統有更深入地了解，讓花蓮客家文化根植社會，並發揚光大。

客家處處長潘乾鑑表示，義民爺為客家鄉親重要信仰，客家處為讓鄉親每年參加義民祭文化活動時，都有不同以往的體驗與感受，今年特別增加許多創新元素，希望讓更多人看見花蓮客家文化的不同面向。

客家處表示，祭儀祈福活動23日上午10點將在花蓮義民堂辦理，義民祭則接續24日上午10點在日出大道登場，當日將邀請富里鄉當地特有的抬神轎進行繞場，也安排傳統的挑擔祈福、吃糖粥（平安粥）等活動，詳細活動資訊可至「花蓮縣義民祭文化活動」臉書粉絲專頁查看。