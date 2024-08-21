台鋼雄鷹22日將繼續作客新莊與富邦悍將交手，將由傷癒復出的江少慶與陳柏清同場較勁，雄鷹總教練洪一中也樂見江少慶歸來，另一大原因是今年年底的世界12強棒球賽中華隊將多了位可用之兵，「國際賽成績好，對中職也是加分。」

江少慶去年因右手肘傷勢球季提前報銷，球季後動刀，雖然復健過程中狀況反反覆覆，終於將在明天要重回一軍投手丘。曾在2019年12強、悍將隊與江少慶共事過的洪總也樂見江少慶睽違1年多終於要回歸。

「總是會碰到的，他已經受傷很久了，選手還是要健康最重要。」洪總正面看待江少慶能夠健康回來，「這樣很好，如果他投得好，這樣12強就有機會可以出賽，12強中華隊如果打的好，對中職也是好的。」

洪總也分享個人看法，他認為現在國際賽很多，各國間的交流也很頻繁，台灣的球員不用太急著出國，先在中職磨練、把自己準備好，未來再出國也是也是個選項，「就算在中職，現在幾乎每年都有國際賽，只要有實力、打得好，不用怕別人沒看到。」