根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）週二（20）的消息，德國汽車製造商BMW因為水泵問題正在美國召回超過72萬輛車輛，今年7月以來第3次召回。本次召回的車型包括X1和X5以及一些2、3、4、5系列轎車等車型。

綜合《路透社》及《CBS》21日報導，NHTSA表示，BMW已經接獲約18起客戶投訴、疑慮或現場反映的案例，但尚未收到與此報告相關的事故或傷害報告。國汽車安全監管機構表示，經銷商將根據需要檢查和更換水泵和插頭連接器，並免費安裝防護罩。

NHTSA 在一份聲明中寫道：由於密封不夠充分，隨著時間的推移，電系類的插座跟接頭，都可能容易受到液體流入造成短路問題。」

據NHTSA稱，該問題涵蓋2012年至2018年份間出廠的車型，以下為受影響型號：

BMW 228i 2014-2016

BMW 228xi 2014-2016

BMW 328i 2012-2016

BMW 328xi 2012-2016

BMW 428i 2014-2016

BMW 428xi 2015-2016

BMW 528i 2012-2016

BMW X1 2012-2015

BMW X3 2013-2017

BMW X4 2015-2018

BMW X5 2016-2018

BMW Z4 2012-2016

這是BMW自7月以來第3次召回。7月10日，在北美召回了超過 39萬4000 輛汽車，因為日本安全氣囊廠商高田（Takata）所生產的安全氣囊發生碰撞時可能會爆炸，致命的尖銳金屬碎片飛散時可能會導致駕駛和乘客重傷甚至致死。

7月24日，BMW在北美召回了超過29萬輛汽車，因為螺栓故障可能導致發生追撞事故時內部貨軌脫落。