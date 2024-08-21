根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）週二（20）的消息，德國汽車製造商BMW因為水泵問題正在美國召回超過72萬輛車輛，今年7月以來第3次召回。本次召回的車型包括X1和X5以及一些2、3、4、5系列轎車等車型。

綜合《路透社》及《CBS》21日報導，NHTSA表示，BMW已經接獲約18起客戶投訴、疑慮或現場反映的案例，但尚未收到與此報告相關的事故或傷害報告。國汽車安全監管機構表示，經銷商將根據需要檢查和更換水泵和插頭連接器，並免費安裝防護罩。

NHTSA 在一份聲明中寫道：由於密封不夠充分，隨著時間的推移，電系類的插座跟接頭，都可能容易受到液體流入造成短路問題。」

據NHTSA稱，該問題涵蓋2012年至2018年份間出廠的車型，以下為受影響型號：

BMW 228i 2014-2016

BMW 228xi 2014-2016

BMW 328i 2012-2016

BMW 328xi 2012-2016

BMW 428i 2014-2016

BMW 428xi 2015-2016

BMW 528i 2012-2016

BMW X1 2012-2015

BMW X3 2013-2017

BMW X4 2015-2018

BMW X5 2016-2018

BMW Z4 2012-2016

這是BMW自7月以來第3次召回。7月10日，在北美召回了超過 39萬4000 輛汽車，因為日本安全氣囊廠商高田（Takata）所生產的安全氣囊發生碰撞時可能會爆炸，致命的尖銳金屬碎片飛散時可能會導致駕駛和乘客重傷甚至致死。

7月24日，BMW在北美召回了超過29萬輛汽車，因為螺栓故障可能導致發生追撞事故時內部貨軌脫落。

文章來源： MoneyWatch BMW recalls more than 720,000 cars because electric water pump may catch fire
文章來源：BMW recalls over 720,000 vehicles over short circuit concern, NHTSA says By Reuters
美國陸軍通信營全面重組 聚焦網路技術「重回」師級作戰
英國驅逐艦「勇敢號」修了7年3個月 看不到盡頭
見證過大戰！世界最長壽者逝世 享嵩壽117歲
#水泵 #BMW #泛德 #召回 #NHTSA
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷