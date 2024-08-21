開設航空貨運公司的沈姓男子，10年前進口貨物與申報單不符，被依法開罰328萬多元，他不僅拒絕繳清罰鍰，還隱匿帳戶內的高額存款，本週二遭行政執行署台北分署聲請管收，經台北地院裁准，立即被解送台北看守所執行管收。

台北分署表示，10年前沈男因進口貨物申報單不符合實際貨物內容，被台北關依違反海關緝私條例，裁罰貨物1倍的罰鍰、328萬餘元，並於6年前將處分書送達到沈男經營的公司；但他不僅沒有繳納罰鍰，更將自己銀行帳戶內的高額存款，屢次透過匯款或提領現金的方式，隱匿他處。

台北分署指出，經台北分署調查並執行後，仍有190萬多元的罰鍰尚未繳清，且這些被他隱匿的資產，除了匯入其配偶的帳戶，也有多筆匯入公司林姓員工的帳戶。

台北分署表示，光是提領30萬元以上的次數，就有10次、共467萬多元，遠遠超過他應該繳納的欠款。他有能力繳完罰鍰卻拒繳，加上他到案後仍推稱公司財務由妻子管理，拒絕配合繳納，分署決定對他聲請管收。

本週二台北地院開庭時，沈男當日被勸諭繳納罰鍰，以防被管收，但他仍說自己無法籌措這筆錢；法官因而認定他有能力繳納罰鍰卻隱匿財產，當庭裁准管收，隨後由台北分署將他解送看守所執行管收。

台北分署呼籲，公法上之金錢給付義務一旦成立，義務人之資產即屬應供強制執行之財產，非可任意處分或移轉，更不可藉由移轉資產以規避公權力之強制執行，以免後續衍生如管收等之不利法律效果，不僅危及自身亦無益於債務解決，實屬得不償失。