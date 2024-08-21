iPhone Photography Awards (IPPA)iPhone攝影獎公布今年得獎名單，來自台灣的攝影師趙培均（Paddy），在今年的iPhone Photography Awards (IPPA) 風景類拿到第一名、孩童類入圍佳作。手機攝影作品曾獲國家地理攝影大賽、法國Px3、美國MPA及 IPPAWARDS等多項國際獎項的Paddy在社群分享這個好消息，他表示獲得第一名的風景照是2024年2月14日走訪紐西蘭南島的蒂卡波(Tekapo)所拍攝，星空上半部耀眼的星群便是著名的獵戶座，而正中央最耀眼的是金牛座中最亮的恆星-畢宿五，畫面中同時有兩顆流星飛逝，是個十分難得的瞬間。

如何利用iPhone拍星空？有什麼訣竅呢？

1.避免光害干擾

Paddy 表示：「星空攝影首要須避免光源的侵擾，無論是遠方地面的照明光害抑或是月光，都會影響到成像品質；因此在 『選址』與『拍攝方位』將是第一個課題。我在最一開始對於構圖的設想，就期望以平靜的湖面倒影作為前景。雖然著名的蒂卡波湖是其中一個選擇，但由於當時獵戶座將出現在西北偏西的方位，若在地卡波湖的東岸拍攝，有極大的可能會受到鄰近熱門景點(好牧羊人教堂)遊客產生的光害影響。因此便透過地圖及觀星App來選擇其他更為合適的拍攝地。」

2.利用三腳架固定

拍攝經驗豐富的Paddy 建議，要獲得清晰的星空成像，必須要將手機安置在三腳架上，三角架強烈建議有可安裝沙袋或倒勾的款式，透過額外的重物來加強穩固，使拍攝過程中不易受到風勢搖晃的影響。 在微光且手機穩固的情況下，iPhone通常會自動進入30秒的夜間模式；如果沒有，亦可以手動調節，也很有可能是手機不夠穩固而無法觸發。

3.避免手指觸碰快門

Paddy在清邁拍攝的大象與女孩照片獲得iPhone攝影獎佳作。（Paddy Chao提供）

以手指觸碰快門鍵的瞬間，可能也會使手機晃動造成成像模糊，因此也建議可以藉由藍牙遙控器或者倒數拍攝，避免前述的情況發生。

4.調整曝光補償

最後，在獲取成像後應檢視其曝光效果，如果有不盡理想之處，可以在拍攝介面調整曝光補償(一般建議 在 -1.0 / -0.7 / -0.3 / +0.3 / +0.7 / +1.0 之間依情況調節)。

36歲的趙培均喜歡以智慧手機記錄生活，擅於街頭 快拍、城市風光、自然風景、空間及建築攝影，開設了近百場實體手機攝影課程。（Paddy Chao提供）

趙培均擅長以智慧手機捕獲生活中的所見所聞，獲得佳作的照片是2023年10月9日下榻泰國清邁的柴萊蘭花(Chai Lai Orchid)時所拍攝，這家旅店特別以與大象共存的環境聞名，旅客可以在寧靜的大自然中享受與大象一同散步、餵食和洗澡的體驗。

這家旅店的核心理念是支持當地社區，尤其是幫助泰國北部的弱勢女性和難民。透過其相關的 Daughters Rising計劃，致力於防止人口販賣，並為年輕女性提供教育和就業機會。這意味著住在這裡的每一位客人，都在幫助這些女性獲得一個更好的未來。

在隔日準備離開旅店之際，一頭特別親人的小象不斷向大女兒撒嬌，女兒也以善意回應。於是 Paddy便在遠方以5倍光學變焦來捕捉這樣溫柔的瞬間，避免打斷這般和諧的互動。

對於今年的新手機有什麼期待呢?

身為一位iPhone攝影愛好者，Paddy也分享了自己對新iPhone的期待：「iPhone 15 Pro Max 採用了四重反射的望遠技術賦予其高倍率的機能，也或許因為如此，在望遠對焦所需的時間體感上有比較長且時有錯焦的情形；動作按鈕可快速啟動相機帶來便利性，但也偶爾有相機死當的情形，以上兩者都曾經使我在創作時錯失拍攝時機。另外，雖然iPhone 15 Pro Max具備50倍的焦段，但其實際成像精細度對於創作者來說略顯不足，因此期望上述能夠在未來透過軟體(如AI)輔助及硬體有所增強與改善。」