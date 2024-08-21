糖尿病是常見慢性病之一，其中9成以上屬於好發於成人的第2型，全球患者超過4億人，連年持續增加。英國劍橋大學20日發表的大型研究結果提供更為全面的證據顯示，膳食攝取紅肉、加工紅肉與第2型糖尿病罹病風險增加有關，每天只要吃50克加工肉類、相當於2片火腿，10年內罹病風險增15%。

綜合英國《衛報》、《每日郵報》周二（20日）報導，這項由劍橋大學主導的研究針對全球20個國家共31項研究的數據進行統合分析，涉及歐洲、美洲、地中海東部、東南亞、西太平洋等地區共197萬名成年人。在同類型研究之中，這不僅是最大規模，也是迄今紅肉與糖尿病有關的研究之中證據最全面的一次。

分析發現，習慣每天攝取50克加工紅肉（相當於2片火腿），未來10年內罹患第2型糖尿病的風險增加15%。每天食用100克未加工的紅肉（相當於1小塊牛排），罹病風險增加10%。原本研究團隊也想探討家禽肉品與第2型糖尿病罹病風險之間是否有關，經過不同情況深入分析之後顯示，家禽肉品與罹病風險關連減弱，但紅肉、加工紅肉與罹病風險的關聯度依然存在。

火腿是三明治常見食材之一，屬於加工紅肉肉品。（示意圖：shutterstock／達志）

第2型糖尿病是導致失明、腎衰竭、心臟病、中風、下肢截肢的主因。除了保持健康體重、規律運動習慣，改善飲食也能有效降低患病風險。英國國民健保署（NHS）此前建議，每天攝取紅肉、加工紅肉肉品超過90克的民眾，應該把攝取量降到70克以下。紅肉包括牛肉、豬肉、羊肉、鹿肉等等，加工紅肉肉品包括香腸、培根、火腿、鹹牛肉等等。

研究報告資深作者、劍橋大學教授佛洛希（Nita Forouhi）說，本研究提供了歷來最為全面的證據證明食用紅肉、加工紅肉與日後罹患第2型糖尿病風險較高之間存有關聯，並且支持限制攝取紅肉、加工紅肉的膳食建議，以減少第2型糖尿病患者人數。至於家禽肉品與患病風險之間的關聯仍不確定，有待深入研究。研究成果已於20日登上《刺胳針糖尿病與內分泌學》期刊（The Lancet Diabetes & Endocrinology）。

英國營養協會（British Dietetic Association）營養師梅勒（Duane Mellor）說，適度肉類攝取的建議，符合英國國家健康飲食指南與降低第2型糖尿病患病風險的建議相符，亦即膳食以蔬果、堅果、種子、豆類等食材為主，搭配全榖物與適量肉類、乳製品，還有少量的脂肪、鹽與糖，並且要搭配規律運動，藉此盡可能降低罹患第2型糖尿病的風險。

梅勒提醒，倘若減少紅肉攝取，民眾要注意必須從其他食材攝取紅肉所含的營養素，例如鐵質、維生素B12、蛋白質。