民眾黨身陷總統大選政治獻金風波，時任競總總幹事的黃珊珊停權3年，中央委員、立法院黨團副總召的職務等黨職全部停職，但是仍保有不分區立委資格。有人好奇黃珊珊為何被停權還能當不分區立委？媒體人黃揚明指出，被政黨停權是政黨內部權限的限制，但只要仍具黨員身分，就不影響不分區立委資格。

黃揚明20日在臉書粉專貼文表示，有人問，為什麼不分區立委停權還可以繼續擔任立委？依照《公職人員選罷法》第73條第2項規定：「全國不分區及僑居國外國民立法委員，在就職後喪失其所屬政黨黨籍者，自喪失黨籍之日起，喪失其資格，由中央選舉委員會函請立法院予以註銷，其所遺缺額，除以書面聲明放棄遞補者外，由該政黨登記之候選人名單按順位依序遞補；如該政黨登記之候選人名單無人遞補時，視同缺額」。

黃揚明接著表示，依法，不分區立委只有在喪失黨籍時，才會喪失立委資格。被政黨停權，應該不屬於喪失立委資格的法定要件。

黃揚明舉例表示，第9屆時代力量不分區立委高潞‧以用，在2019年7月因遭爆料指其國會辦公室主任未遵守利益迴避原則，向經濟部與勞動部等單位申請上百萬元補助，時代力量做出將停權處分。同年8月6日再做出開除黨籍決議，而高潞‧以用隨即向該黨仲裁委員會提出申訴，9月3日該黨仲裁委員會維持原開除黨籍決議，高潞‧以用的立委任期一直到9月4日才正式喪失立委資格。由上述案例可知，被政黨停權是政黨內部權限的限制，但只要仍具黨員身份，就不影響不分區立委資格。