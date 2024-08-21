現年52歲的藝人小鐘（鐘昀呈）憑藉幽默又有趣的個性，深受大眾喜愛。雖然經常和身邊女性友人鬧緋聞，但他至今都沒有辦法結婚。近日，小鐘在節目《11點熱吵店》坦言曾錯過一段婚姻，如果還能重新再來一次的話，「我會立刻娶她！」

小鐘回憶，剛踏進演藝圈時，透過友人介紹認識了一位家境非常好的女生，不僅漂亮又有氣質，也因為從來沒接觸過像小鐘這樣有趣的人，兩人也慢慢地走在一起。小鐘分享，那時的他身上沒有像樣的衣服可以去主持工作，結果女友竟然靠著自己賺的錢，買了一款名牌西裝，並當面親手送給他。

小鐘接著一一細數女友的好，包含生日時親手下廚、不顧大雨跑出去買藥等等。他還說，有次去女友家裡吃飯，就明顯感受到對方家長的百般嫌棄，「但女朋友卻完全不嫌棄我的出身！」讓他十分感動。

小鐘表示，前女友現在過得很幸福，也很替對方感到開心。（圖／FB@小鐘）

由於女友能力很強，又是一名「ABC」，有次必須要到美國工作，於是小鐘決定買了一台手機送她，希望還可以天天聯絡，沒想到隨著時間流逝，兩人的感情越來越淡。而當時事業達到巔峰的小鐘，卻不小心迷失了自我，突如其來的異性緣，讓她決定主動提分手。

回想分手的那天，「她（女友）真的心痛到一個爆掉。」小鐘懊悔地說，那時真的就是誘惑太多，為此還特別寫了一首歌送給對方，「我到現在，再也沒有遇到一個像他這麼好的女生。」主持人沈玉琳詢問：「如果可以重來，還會做出同樣的決定嗎？」小鐘則說：「我決定立刻娶她！那位女生真的太好了。」

小鐘說如果能再來一次，一定會娶她。（圖／YT@11點熱吵店）

最後小鐘再次喊話對方，「如果真的有再一次的機會，我真的會娶妳，但現在的妳很幸福，其實我也很替妳開心。」即便心中有無比地懊悔，小鐘仍決定要向前看，他說：「因為我們都不可能比今天更年輕！」