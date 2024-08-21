鉀肥生產商Brazil Potash向美證交會遞交上市申請 18:142024/08/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大鉀肥生產商Brazil Potash20日表示，他們已向美國證交會（SEC）遞交首度公開募股（IPO）申請書，計畫以股票代號「GRO」在紐約證交所掛牌上市。但該公司並未透露預計發行股數或預期價格範圍。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新藥治眼疾新藥 授權Apotex Inc獨家銷售加拿大 證交所通過星宇一般板上市案 拚年底前掛牌 美菲澳加南海首軍演 陸批菲勾結域外國家「不得人心」 #鉀肥 #生產商 #SEC #加拿大 #IPO 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 加拿大巡防艦穿越台海 外交部：歡迎與肯定 19:042024/08/01 政治 外交部肯定加澳防長關切台海安全：展現對台海和平的重視 16:552024/08/11 政治 日盛台駿IPO於8日起公開申購 每股30元潛在獲利空間22％ 18:112024/08/06 財經 加拿大軍艦效應！39共機艦擾台 集中海峽「南北偵巡」 09:452024/08/01 政治 巴黎奧運》霹靂舞決賽帥炸 韓裔加拿大舞王摘歷史首金 10:132024/08/11 體育 陳為民爆兒子吸毒被抓！不後悔停工離台4年原因超暖 19:262024/08/11 娛樂 大陸手機廠「榮耀」擬於Q4啟動IPO進程 估值或超千億 19:282024/08/05 財經 北韓電視節目曝光 工程師曬「偷接畫面」驚呆網：倒退50年 20:512024/08/19 娛樂 曾陷恐慌暫停巡演！ 加拿大男神尚恩驚喜回歸近況曝光 17:072024/08/09 娛樂 光聖小金雞 合聖科技擬在未來二～三年內IPO 19:182024/08/19 財經 黃嘉千斷開16年異國婚 夏克立深夜在河岸邊「崩潰痛哭」 00:162024/08/21 娛樂 日本6年來最大IPO案 東京鐵路拚10月底上市 14:422024/08/19 財經 《國際產業》近6年日最大IPO 東京Metro地鐵傳上市 15:282024/08/19 財經 父親節專訪／徐乃麟自豪給兒子徐新洋完整的愛 「當最偉大的爸爸」 13:472024/08/04 娛樂 烏國政府推動無人機產業轉型 500家生產商提供數十萬架無人機 16:142024/08/06 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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