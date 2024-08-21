加拿大鉀肥生產商Brazil Potash20日表示，他們已向美國證交會（SEC）遞交首度公開募股（IPO）申請書，計畫以股票代號「GRO」在紐約證交所掛牌上市。但該公司並未透露預計發行股數或預期價格範圍。