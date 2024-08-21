賴清德總統。（資料照片／總統府提供）

賴清德總統嫡系大將台南市立委林宜瑾今（21日）服務處跟立法院辦公室皆遭搜索，也是繼前行政院發言人陳宗彥性招待遭起訴、李孟諺被爆婚外情後，第三個嫡系愛將出事，外界質疑這是一連串台南幫的內鬥。前立委郭正亮披露，對賴清德來說，林宜瑾是嫡系核心，從頭到尾都支持賴清德，從來沒有改變過；因此，這次事件可能是新潮流的敵人做的。

郭正亮21日在中天電視《大新聞大爆卦》中披露，對賴清德來說，林宜瑾是嫡系核心，鄭文燦是敵人，雖然都是新潮流，但關係絕對不一樣。林宜瑾從頭到尾都支持賴清德，從來沒有改變過；因此，這次事件可能是新潮流的敵人做的。

「林宜瑾是我的學生」，郭正亮說，他在台大念社會學博士班的時候，去東吳社會系兼課教社會運動，「她剛好修我的課，其實我們年紀沒有差很遠，我比她大不到10歲」，她那時活動力就很強，後來在台南永康當了5屆市議員。

「我講一個例子就可以知道她跟賴清德有多好」，郭正亮直言，賴皮寮爆發後，林宜瑾出面幫賴清德講話，她說了一段故事，賴清德曾因思念媽媽，當場淚流滿面。這大概只有林宜僅知道，因為人在現場。

郭正亮推測，應該不是因為助理費，助理費不可能這樣辦，一定要傳助理，或許轉汙點證人。為何要去查立委個人辦公室？可能要查有沒有現金，第二是要搜個人電腦，應該掌握一定的事證，不然不會貿然搜立委辦公室，法院也不會准。

郭正亮強調，去年選舉，國民黨議員就有去檢舉林宜瑾的助理。這個案子檢調一定有資料，只是被壓住了，現在就爆出來了。亦即蔡英文任內比較重大、被壓住的案子，可能又被檢舉，舊案重提。