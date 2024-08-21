雲林縣虎尾鎮「虎尾中元文化祭」本月16至18日登場，7大普渡區各具特色，並結合鎮公所主辦的「素還真」璀璨光影秀、「鬼怪踩街嘉年華」等活動，3天共吸引約30萬人潮，虎尾鎮長林嘉弘21日表示虎尾中元普渡活動歷史悠久，希望能爭取登錄文化資產保存，成為雲林縣重要民俗，讓文化祭更加豐富多元永續傳承。

雲林縣長張麗善表示，虎尾中元普渡起源於清代，現今普渡規模成型於日據時期，曾經一度中斷，1999年重啟，近年來在虎尾鎮公所與雲林縣政府共同辦理下，將俗稱「鬼月」的農曆7月定調為「感恩月」，推出7大普渡區「一區一特色」，是台全最具特色的中元節活動之一，素有「北基隆、南虎尾」美譽。

縣文化觀光處長陳璧君說，「虎尾中元文化祭」除7大普渡區，虎尾鎮公所也規畫虎尾圓環鋼雕「素還真」璀璨光影秀，藉由燈光、音效、牆面光雕等高科技技術，展現獨一無二的視聽響宴，還有「鬼怪踩街嘉年華」、「狂歡電音之夜」、「中元狂歡音樂會」，本月16日起連續3天，共吸引約30萬民眾前來虎尾體驗中元祭典文化。

林嘉弘提到，縣府與公所連續多年共同舉辦「虎尾中元文化祭」，已成功在全國打響名氣，地方希望能依據《文資法》相關規定，爭取登錄文化資產保存，成為雲林縣重要民俗，讓更多人深入了解虎尾鎮的傳統民俗文化特色。

林嘉弘指出，今年「虎尾中元文化祭」特別營造各種歡樂氛圍，並以夏天為主題，結合虎尾在地特色及產業，帶給全台民眾難忘體驗，感受傳統文化帶來的新啟發，深入了解虎尾鎮的獨特之處，讓中元節不僅是慎終追遠的節日，更是兼具傳統與現代的節慶活動。