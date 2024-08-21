詐騙集團王姓車手在超商提款。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

詐騙集團王姓車手領完錢，警方上前逮捕。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

枋寮警分局逮捕3名詐騙集團車手，查扣107萬多元現金等證物。（警方提供／羅琦文屏東傳真）

王姓車手等3人從高雄市開車到屏東縣枋寮超商，以金融卡提領詐得款項，屏東縣警局獲得線報前往追捕，在超商內逮捕正在提款的王男，準備圍捕在車上的兩名嫌犯時，竟遭嫌犯開車衝撞，警方以盾牌打破車窗逮人，查扣107萬多元現金等證物，訊後依詐欺、妨害公務等罪嫌移送法辦。

枋寮警分局20日中午1時許，接獲刑警大隊通報，疑似有詐騙車手開車從高雄經由雙園大橋進入轄區欲提款，分局立即通報線上警網攔截圍捕，並由偵查隊長陳賜明率領數名隊員，沿轄區金融機構及超商加強搜尋，1時30分在一間超商前停車場，發現該部可疑車輛，其中一名19歲王姓犯嫌下車進入超商，另名19歲李姓犯嫌及20歲周姓犯嫌在車上等候。

警方在超商內待王嫌取款後上前逮捕，並通報在停車場埋伏的警力，圍捕汽車內2名犯嫌，不料2嫌發現警方圍捕，竟衝撞偵防車企圖逃逸，警方立即以汽車前後包夾，堵住嫌犯車輛，並拿出盾牌破窗逮人，強力將嫌犯拉下車壓制，當場查扣金融提款卡22張、現金107萬6100元、行動電話5支、1包K他命。

警方訊後依涉嫌妨害公務、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。