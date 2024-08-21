近期陷入4連敗的台鋼雄鷹，21日作客新莊交手富邦悍將，但賽前看到部分球員們戴起口罩，總教練洪一中透露，有不少球員得A型流感、確診新冠肺炎還有腸胃炎，「大家真的都要小心一點。」

今天賽前看到王柏融、曾子祐等主力球員戴上口罩，洪總表示，郭永維是因為確診Covid-19下二軍，王柏融、吳念庭、林家鋐從上禮拜就開始感冒，昨天曾子祐也開始發燒，「但球員都很拚命，雖然身體不舒服還是想要下場。」雖然球員們拚戰精神都很好，但教練仍會視情況決定是否上場。

洪總認為，球員們長時間征戰，密集賽事又是長途跋涉的情況下，在休息不夠充足的情況下抵抗力容易下滑，也就容易出現1個中標就傳染給其他人的情況，「大家又是一起坐巴士移動，傳染力就會更高。」

而雄鷹在註銷掉原本的終結者雷公後，找來新的日籍投手吉田一將並在19日進行註冊，今天在二軍對中信兄弟中繼1局僅投4球，製造2個飛球、1次滾地球出局。何時會把吉田拉上一軍？洪總表示，會等鳥松再投1次，投完之後再看怎麼安排。

洪總說：「還是要測試，也可能讓他（吉田）在二軍再投一次。」至於定位是先發還是後援，則交給投手教練去安排。