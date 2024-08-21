女星蔡頤榛（舊藝名：五熊）7月31日深夜在高速公路上出車禍，她事後直播曝光胸前大片傷痕，向粉絲報平安，表示自己「翻了好幾圈」才停住，當下對方肇事逃逸。所幸五熊夫妻生命無虞，車子卻受到嚴重撞擊損傷，事隔快1個月，決定將車子報廢，紀錄下過程，忍不住不捨痛哭。

五熊透過IG曬出一段影片，紀錄下車子「雅各號」送去報廢的過程，感性表示這是自己和老公的第一輛車，夫妻開著它遊山玩水，看過不少美景，「這4年我們一起上山下海、跑遍台灣各個地方，承載許多的回憶」。

車子報廢，五熊忍不住落淚。（翻攝自IG @bernice0222）

其中，影片還藏著一張2020年12月7號，夫妻第一天帶「雅各號」回家的首張幸福合照，她感慨表示，因為修不好，在8月20日決定將車子報廢，影片最後，五熊也不捨落淚，「它當跑的路已經跑盡了，卸下一切的工作，它犧牲了卻保護了我們的生命！它是一台非常棒的車，對我們也不只是一台車而已，我們真的很喜歡它」，忍痛與愛車告別：「再見雅各號，謝謝你雅各號，我們愛你雅各號」。

五熊於2020年12月7號第一天帶「雅各號」回家。（翻攝自IG @bernice0222）

五熊日前發文透露，刑事局已經逮捕肇事逃逸者，並完成筆錄，但由於對方是名60多歲、前科累累的人，剛出獄不久、沒有保車險，「感覺生無可戀…雙手一攤 ，無法賠償，對坐牢也沒什麼意見」，五熊無奈表示，現在只能等地檢署開案，「走一步是一步了」。