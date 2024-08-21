中國大陸外交部發言人毛寧21日主持例行記者會。有記者提問：《紐約時報》報導，美國總統拜登3月批准美國祕密核戰略，在中國核武庫增加背景下，首次提到遏制中國計畫。對此，毛寧指出，美國公然為別國量身定製核威懾戰略，才是全球最大核威脅戰略風險製造者。

毛寧表示，中方對有關報導感到嚴重關切。事實充分證明，美國近年來不斷翻炒所謂的「中國核威脅論」，不過是為自己推卸核裁軍責任、擴張核武庫、謀求壓倒性戰略優勢尋找藉口。

毛寧強調，中國的核武庫與美國完全不在一個量級，中國奉行不首先使用核武器政策，堅持自衛防禦的核戰略，始終將自身核力量維持在國家安全需要的最低水準，無意與任何國家搞軍備競賽。

毛寧說：「反觀擁有最大最先進核武庫的美國，頑固堅持以首先使用核武器為基礎的核威懾政策，持續投入鉅資升級『三位一體』核力量，並公然為別國量身定制核威懾戰略，美國才是全球最大的核威脅戰略風險的製造者。中方敦促美方，切實履行核裁軍特殊優先責任，進一步大幅、實質性削減核武庫，停止核共用、延伸威懾、擴大核聯盟等破壞全球和地區和平穩定的消極舉動。」