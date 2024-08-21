在台灣的韓國正妹YouTuber「韓國女生Judy」，近期與好友安芝儇、李多慧、南珉貞、趙娟週等多位女神拍片，人氣直線上升。昨（20日）Judy也直播慶祝60萬人次訂閱，並找來趙娟週、李晧禎合體，結果不到半小時竟賺進10萬元以上的「斗內（指donate，贊助）」引發熱議。

據了解，作為韓國人的Judy與多位來台發展的韓國啦啦隊女神交情甚好，似乎是找到了流量密碼，每一部合體影片，都會掀起粉絲熱烈討論。有趣的是，透過Judy自然又厭世的風格，還意外讓這些女神曝光私下可愛又逗趣的一面，讓她的頻道人氣瞬間衝高。

追不到直播的粉絲，直接送出3000元。（圖／YT@韓國女生Judy）

為了回饋粉絲，Judy昨晚特別找來「傻白甜」的趙娟週以及「大哥」李晧禎合體吃播，只見3大女神在鏡頭前邊吃邊聊，且大方地一一回答觀眾的問題，展現親民個性，最高達到5千多人同時在線觀看。

超香的畫面自然吸引了網友們的熱情斗內，而且都是上百元台幣起跳，更有人以美元為單位，送出大約上千元台幣的金額，還有人因為沒追到直播，直接在留言區底下送錢，讓Judy驚訝不已。消息曝光後，就有網友在PTT上發文統計，「半小時內斗內破10萬！」直呼：「啦啦隊好多人看，同時5千人上線，斗內一直跳，真的超猛，感覺很賺。」

驚人的數據立刻嚇呆所有人，「剛點進去看2分鐘，真多人斗內，有錢人真多」、「一場直播下來，搞不好斗內破10萬」、「有留言說目前斗了37萬」、「看到好幾筆3000台跟99美金了XD」、「年收千萬應該不是問題。」