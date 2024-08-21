賴清德總統今天接見日本前首相野田佳彥訪問團。(總統府提供)

賴清德總統今天接見日本前首相野田佳彥訪問團，期盼臺日簽署雙邊經濟夥伴協定，並協助臺灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。野田則表示，日本支持臺灣以觀察員身分，參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），也歡迎臺灣申請加入CPTPP。兩岸的問題必須以和平方式解決，未來也會持續向國際社會發聲。

日本前首相暨立憲民主黨最高顧問野田佳彥，今天率領日本眾議員手塚仁雄、伊藤俊輔等人，由外交部次長吳志中、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，以及「臺灣日本關係協會」秘書長范振國陪同，赴總統府拜會賴清德。

野田之前曾提到臺灣對日本大地震的支持，日本人一輩子不會忘記。賴清德表示，在疫情期間日本捐贈數百萬劑疫苗給臺灣，共同克服疫情的困難，這份情誼臺灣人也不會忘記。尤其今年花蓮震災過後，日本政府和各界友人紛紛捐款援助臺灣，讓我們感受到來自日本的關心和支持，他要代表國人向日本各界表達最由衷的感謝。

他說，臺日之間有深厚的情誼，更是彼此重要的夥伴。他相信，不論是在防災、經貿或是安全等各領域的議題，臺日都能有更多的交流合作。

面對威權主義的擴張，日本政府除了持續強化自我防衛能力，也加強與各國的合作，建構多層次網格狀區域協防網絡，展現維護國際秩序的決心。賴清德感謝日本政府以及野田等日本友人，對於臺海安全的重視和支持。臺灣會持續提升國防實力，與日本攜手合作，共同守護區域以及全球的和平穩定。

賴清德上任後已宣布，要打造臺灣成為「人工智慧之島」，他強調，臺灣和日本未來在半導體、人工智慧、次世代通訊等領域，也都有很大的合作空間。我們期盼臺日能夠簽署雙邊經濟夥伴協定，深化經貿夥伴關係。臺灣也會積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），希望訪團能夠發揮影響力，持續給予臺灣支持和協助，「我們一起努力，讓臺日合作再升級，促進彼此的進步發展」。

野田佳彥引用賴清德在今年520就職演說中特別強調的「和平」，他認為這代表賴總統希望臺海能夠和平，他相信賴總統能發揮高度領導統御能力，日本也願意從旁協助。

他提到，他今天出席凱達格蘭論壇發表專題演講時也多次強調，日本支持臺灣以觀察員身分，參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），對於臺灣申請加入CPTPP，日本也表示歡迎。日本與國際社會充分認同臺海和平穩定的重要性，反對以武力片面改變現狀的作法，兩岸的問題必須以和平方式解決，未來也會持續向國際社會發聲。