「打詐新四法」8月初上路，為了讓民眾更了解新法上路的改變，行政院邀請財經專家謝金河、新聞主播許貴雅以及藝人楊繡惠擔任打詐大使，拍攝相關廣告，而3人都有曾遭冒用身份的經歷，其中楊繡惠更在片場痛罵詐騙集團，還直呼「是不是沒政府了」，行政院長卓榮泰隨即出面，帶著綠豆蒜探班，強調「綠豆可以蒜，但詐騙不可以算了」，盼用行動支持打詐。

行政院發言人陳世凱表示，希望藉由3名藝人的知名度，引起更多人關注打詐議題，也期盼透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法已經上路，邀請全民來打詐，因此今日特別釋出拍攝花絮，讓大家一窺拍攝時的幕後趣事。

陳世凱也在謝金河拍攝時到場表達感謝，並表示謝金河在片場多次強調「我沒有開任何投資群組，這是詐騙」，不厭其煩地提醒大家，不要輕信網路上任何的冒名投資，也向民眾解釋「打詐新四法」通過後的措施，政府將全面掃蕩投資詐騙。

有趣的是，楊繡惠在片場大秀台語功力痛罵詐騙集團，直呼「是不是沒政府了」，卓榮泰也隨即以「政府」的身份出現片場，帶著楊最愛的綠豆蒜探班，強調「綠豆可以蒜，但詐騙不可以算了」，感謝楊繡惠以親身的經驗呼籲大家小心詐騙，政府會與民眾站在一起，用行動證明對打詐工作的重視。

陳世凱表示，除了謝金河與楊繡惠兩位，本次也邀請新聞主播許貴雅加入打詐大使的行列，希望藉由這幾位時常受詐騙集團冒名的公眾人物擔任打詐大使，向不法份子警惕，打詐新四法已經加重刑罰，未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，切勿輕易以身試法。

陳世凱指出，正式的宣導影片將於22日於行政院Facebook「中華民國行政院」、YouTube 「政策影音站」、Instagram「行政院」、Threads「行政院」上線。期許透過宣導影片，讓民眾知道打詐新四法上路，將加重刑罰，邀請全民來打詐，有疑慮就打165，讓政府來幫你。