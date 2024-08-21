健保支出年年成長，每年9月都會召開總額協商，訂出下一年的預算。今（8月21日）是9月前最後一次健保會，但衛福部仍未提出明年度總額目標和範圍，醫改會批評這是行政怠慢，且衛福部直到上午會議結束，都沒有任何交代，恐阻礙協商討論，下月的協商恐難以周全。

衛福部21日舉辦今年第7次健保會，法定交議事項為衛福部「114年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍案」。醫改會執行長林雅惠說，下周三健保會委員雖有會議，但屬於座談會，性質不同，21日是協商前的最後一次健保會，但不清楚是社保司沒送資料給政院，還是政院沒有完成核定，直到會議結束，都未取得明年度的總額目標和範圍，衛福部也沒有任何交代。

「這是行政的怠慢」。林雅惠表示，21日的會議中，照理說應依照政府核定的資料進行討論和確認，卻跳過了最重要的環節。會議中各總額部門提出了明年總額的討論重點，例如醫事人力問題、支付標準的調整、癌症篩檢的擴大、醫療利用率等等，卻因資料不足，沒辦法周全地討論。

為改善點值問題，衛福部曾表示，要將預防醫學、公衛等支出，從健保挪出，改以公務預算支應。督保盟發言人滕西華透露，21日的會議中，這些資料的都還沒出爐，只針對預算進行討論，內容了無新意，醫界訴求主要圍繞在「院所不能倒、給付不能少、薪水不能低」，預計要等到下次開會，總額才會更明朗。

健保會執行秘書周淑婉21日傍晚受訪表示，今日會議直接跳過衛福部報告，原因是政院尚未完成明年度的總額目標、範圍的核定，由於部份支出將改由公務預算支應，政院可能會有一些考量，待完成核定後，衛福部會將書面資料轉給各委員，不影響總額協商的時程，預計下個月25日就會進行協商。