南韓兩大AI新創公司Rebellions與Sapeon Korea已宣布正式合併，將打造南韓國內最大的AI半導體獨角獸，目標是壯大實力去挑戰輝達等全球AI晶片龍頭。但韓媒卻憂心，合併後的新公司未來可能將代工全數外包給台積電，本國大廠三星電子恐丟失這筆大單。

AI浪潮推動全球半導體需求持續升溫，南韓也在急起直追。Rebellions與Sapeon Korea合併後的新公司，企業價值將超過1兆韓元（約新台幣260億元）。

據韓媒《Business Korea》報導，這次的合併在創造南韓國內最大AI半導體獨角獸之際，預計也將重塑台積電與三星電子在半導體代工市場的競爭格局。

根據協議，Rebellions執行長朴成賢將擔任合併後新公司的執行長。在朴成賢的領導下，目標是在2、3年內進軍全球AI半導體市場，並挑戰輝達的霸主地位。業界目前密切關注這項合併交易的動向，尤其是與Rebellions一直保持合作關係的三星電子。

Rebellions目前正透過三星電子代工製造其AI半導體產品，並利用三星HBM3E來開發其下一代AI半導體「Rebel」，預計Rebel晶片將在第4季完成設計並上市。

但Sapeon過去一直與台積電及SK海力士合作，並將其AI半導體量產外包給台積電。Sapeon目前正與S1K海力士及台積電合作開發AI半導體「X430」。有鑑於Sapeon背後股東大都是SK集團的關聯公司，這些公司也是合併後實體的第2大股東，預計它們將對半導體供應鏈產生一定影響。

業界人士推測，合併後的新公司可能同時與三星電子及台積電保持合作，但最終可能會選擇台積電。可是新公司定位為代表南韓AI半導體的獨角獸公司，因此當然也少不了三星的參與，而三星如何擴大其在合併後的供應鏈合作成為各界的關注焦點。