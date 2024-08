由台灣大學與東元科技文教基金會共同主辦的「2024 淨零排放科技國際競賽@Taiwan」總決賽,今(21)日在台大體育館舉行,主競賽冠軍由清華大學團隊以「稀有磁理-創新低碳回收純化技術」作品獲得最高分,獲得新台幣100萬獎金。

台大表示,今年以「主競賽」與「國際賽」雙賽制擴大舉辦,並邀請到最具國際代表性的大學組織Association of Pacific Rim Universities (APRU) 具名協辦,國際影響力大為提升,包括來自美國、丹麥、印度、印尼、斯里蘭卡、馬來西亞多國師生組隊,報名國際賽99隊、主競賽141隊,計來自13個國家240件作品,參賽國際師生共998人,激烈角逐總獎金達650萬元的最高榮譽,參賽人數、作品數量、獎金總額皆為台灣最具代表性的國際淨零賽事。

今年度評審團由台大校長陳文章親自出任總召集人,國際賽召集人由成功大學生物醫學工程學系講座教授蘇芳慶擔任,主競賽召集人為陽明交通大學資訊工程學系終身講座教授林一平。國際賽與主競賽評審團陣容共計15位委員,面對本屆涵蓋領域極廣的240件作品,在短時間內進行龐大的作品資料審查,各精挑20個團隊進入總決賽。

各國參賽隊伍依序上台進行簡報實作(Briefing & Demonstration)與接受評審提問,會場氣氛緊張熱烈,經評審慎重討論,國際賽冠軍最終由來自美國的Virginia Polytechnic Institute and State University大學團隊,以「Ultrahigh Efficiency Bidirectional DC-DC Converter for Energy Storage and Super Charger Applications」作品獲得最高分,榮獲新台幣100萬獎金。主競賽冠軍由清華大學團隊以「稀有磁理-創新低碳回收純化技術」作品獲得最高分。獲得新台幣100萬獎金。

台大校長陳文章表示,台大第二年與東元科技文教基金會聯合主辦淨零排放科技國際競賽,這次不論是參賽隊伍及設獎贊助的單位的數量都成長許多,代表各界對於淨零排放議題的重視,台大會持續偕同產官學界在這方面持續努力,善盡大學社會責任 (USR)。

東元科技文教基金會董事長李世光表示,感謝來自世界各地團隊的參與,深信在競賽的壓力與交流中,大家皆各有斬獲,並攜手在全球 2050 淨零的路徑中,以「人才培育」為本,共同發揮價值。

東元集團董事長利明獻表示,東元電機長期支持東元科技文教基金會,致力於培育全球青年科學家,帶動產業與高教的結合,為前瞻議題找解方。很興奮看到參賽的優秀團隊,提出包括碳捕捉、氫能製造、儲能、充電裝置、廢熱回收利用、與節能相關主題,這些也都是東元電機目前努力為客戶提供解決方案的領域,期待競賽選手未來能將新興科技轉化為產業技術,與東元一起為地球永續發展而努力。