高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷21日被問到此事時回稱，此事關係重大，包括美術館、農16、亞灣等關鍵區域的許多建案，都將受到影響，一個住宅大樓如果依照現有輕軌增額容積規定，折繳代金取得容積30％的金額只要1.2多億元，如果改為土地市價計算，代金恐將飆至3億多元，幅度逾150％。

消息指出，由高雄捷運局負責的輕軌「增額容積」，目前是100％以公告土地現值計算折繳代金，以提升建築基地的容積，不過，捷運局正研擬草案，將折繳代金的方式，配合中央政策方向，由公告土地現值改為土地市價。

根據「高雄市政府審查環狀輕軌增額容積申請案件許可要點」，輕軌站體周邊400公尺及800公尺的範圍內，可分別增加30％及15％的基準容積，至於代金計算方式的改變，則是參照中央法規「都市計畫容積移轉實施辦法第9-1條」。

高雄捷運局表示，正在研擬輕軌「增額容積」代金折繳，改為土地市價，主要是既有的大眾運輸場站週邊「容積移轉」，以公告現值計價折繳代金的模式，遭到內政部函催修正，因此，準用容積移轉模式的輕軌「增額容積」，也必須跟著調整。

日前，負責受理申請「容積移轉」的高雄都發局，就是因為監察院糾正內政部，而內政部多次函催高市府之後，而與高雄市不動產開發公會、以及大高雄不動產開發公會這2大公會，達成共識，建商申請容積移入，可自行單一選擇100％公設地抵繳、或100％繳交代金，也可二者做不同比例的混搭，但，如果要採取繳交代金模式，將以容積移入的接受基地市價計算，不再以土地公告現值計價。

陸炤廷指出，既然輕軌「增額容積」是準用「容積移轉」的精神，建築產業願意支持，但，也希望高雄捷運局改變制度時，比照高雄都發局的模式辦理，同意建商申請容積移入時，可自行單一選擇100％公設地抵繳、或100％繳交代金、或二者做不同比例的混搭。

高市府表示，輕軌「增額容積」的制度及政策目的，是以收取折繳的代金，籌措輕軌興建的經費，與「容積移轉」折繳的代金，用以購買公共設施保留地的目的不同，因此，未來輕軌「增額容積」新制實施時，由建商選擇100％公設地抵繳的這個選項，恐不會出現。

高雄捷運局說，此一都市計劃草案目前還在研擬階段，完成之後，將會依法公開展覽30天，屆時，捷運局將會與建築業界、民意代表進行溝通、意見交換，尋求妥適的建議方案，再送交高雄市都委會審議後，再行公布實施，預估今年底或明年初。