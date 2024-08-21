307名緬北佤邦跨境電詐犯嫌移交陸方。（大陸央視）

307名緬北佤邦跨境電詐犯嫌移交陸方。（大陸央視）

大陸央視新聞21日報導，為持續深入推進打擊緬北涉陸電信網路詐騙犯罪專項行動，進一步清剿犯罪窩點、緝捕涉詐人員，近日，公安部部署雲南省公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，成功抓獲307名實施跨境電信網路詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，其中網上在逃人員20名。目前，全部嫌疑人已被移交中方，打擊行動取得又一重大戰果。

去年以來，為堅決遏制緬北涉陸電信網路詐騙犯罪多發高發態勢，大陸公安部持續深化與緬甸執法部門的國際警務執法合作，聯合開展了一系列打擊行動，累計5萬餘名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交中方，打擊緬北涉陸電信網路詐騙犯罪形勢持續向好。

為全面清除緬北電信網路詐騙犯罪，近日，在大陸公安部指揮部署下，雲南省公安機關與緬甸相關地方執法部門開展邊境警務執法合作，在緬北佤邦地區成功抓獲307名實施跨境電信網路詐騙的中國籍犯罪嫌疑人，其中包括20名網上在逃人員，查扣一大批手機、電腦等作案工具。

經查，該團夥藏匿於佤邦，通過搭建虛擬幣網路投資平臺，誘導受害人在平台「低買高賣」虛擬幣的方式實施詐騙。

目前，全部犯罪嫌疑人及涉案證據物品已通過雲南孟連縣孟連口岸順利移交中方，同時雲南省公安機關對境內9名同案犯罪嫌疑人開展同步收網，案件偵辦工作正緊張進行。

大陸公安部有關負責人表示，當前，緬北涉陸電信網路詐騙犯罪形勢得到有效遏制，但仍有部分電信網路詐騙犯罪分子心存僥倖、負隅頑抗，大陸公安機關將進一步強化國際及邊境警務執法合作，不斷加大打擊力度，持續組織專項打擊行動，全面清剿詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決徹底剷除緬北涉陸電信網路詐騙犯罪「毒瘤」，切實維護民眾財產安全和合法權益。