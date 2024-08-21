台北市內湖路三段方濟中學附近16日早晨6時許，有民眾發現有2隻台灣獼猴坐在停在路旁的機車上，網友見照片直呼：山道猴子出沒內湖了！港湖選區立委李彥秀近日指出，湖光市場18日出現3隻獼猴跑到攤位上搶水果吃，因獼猴體型偏大，提醒鄉親小心，以免被獼猴攻擊。20日大湖公園剛捕獲1隻，秀湖里又出現漏網之猴；李彥秀助理也發現天母住家社區有3隻猴子。動保處指出猴群來源，強調獼猴進入社區已非偶發個案。

「猩球崛起？台北市民未來將與猴共生？」李彥秀今(21日)在臉書發文提到，，週日(18日)內湖湖光市場才傳獼猴搶奪攤販水果，引發關注；住在秀湖里的辦公室夥伴，20日又和她說家中陽台出現「漏網之猴」，前來抓補的動保處人員車上，更載著1隻剛從大湖公園「逮捕歸案」的獼猴。

李彥秀指出，動保處研判，獼猴是來自大湖公園旁的康湖隧道附近山區猴群，意味獼猴進入人類社區已非偶發個案。

李彥秀表示，無獨有偶，辦公室裡另一位住在天母的夥伴也表示：「我家社區上週也同時出現3隻猴子！」

李彥秀提醒，碰上獼猴時應保持距離，避免接觸機會，絕對不要餵食獼猴，以減少人猴間「擦槍走火」外，隨著保育意識抬頭、都市開發增加，人類與猴子的生活圈勢必趨於重疊，如何在生態與居家安寧、安全間尋求平衡、共處，避免人猴衝突升溫，主管機關應該有更多宣導與對策。