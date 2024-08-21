暑假進入尾聲，開學在即。蝦皮購物觀察前一年開學前夕數據，發現「筆電」買氣成長近2倍、3C用品同樣有近1倍的彈跳。瞄準開學季商機，8月21日起至8月25日，蝦皮購物「8.25商城狂購節」精選日用品、3C家電、居家廚具等多款外宿夯品豪祭最低25折，再加碼商城神券最高省萬元。8月23至8月25日加碼再祭「3C開學季」，網羅多款筆電、3C周邊下殺5折起，分享活動頁最高再送50蝦幣。

蝦皮購物「8.25商城狂購節」微星 Prestige 13Evo 13吋文書筆電，優惠價2萬7900元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「8.25商城狂購節」8月21日至8月25日優惠指南

優惠一： 天天免運吃到飽

天天199元起免運吃到飽外，8/25當日加碼每人2張「商城299元起超商免運」

優惠二 ： 豪撒商城蝦幣20%回饋，最高回饋1000蝦幣

8月25日當天0點、10點、15點、20點四大時段，豪撒「蝦幣20%回饋券」，消費滿2000元最高回饋1000蝦幣

優惠三：商城神券最高現折萬元

蝦皮購物「8.25商城狂購節」下單 Google Pixel 9 Pro Fold 就送總價破萬元好禮。（蝦皮購物提供）

8月25日每人5張商城指定品類92折券，消費滿2000元最高折5000元；8月25日每人2張商城95折券，消費滿5000元最高折1萬元。

優惠四：周末狂灑夜貓60元優惠券

8月24日至8月25日周末限定，每日21點、22點、23點豪灑商城優惠券，滿899元現折60元。

優惠五 : 開學商品25折起

8月25日當天0點、10點、15點、21點四大時段，網羅開學夯品豪祭25折起。

此外，蝦皮購物也宣布開跑Google話題新機Pixel 9系列預購，即日起至8月31日更祭出兩大回饋最高4萬7759元。

回饋一：下單就送總價破萬元好禮：下單Google Pixel 9 Pro Fold就送原廠保護殼、充電器、Buds Pro 2、2000元蝦皮優惠券等總價1萬2279元大禮包；回饋二：舊機回收金最高回饋3萬5480元：蝦皮購物線上手機回收服務，即日起至8月31日限時回收金加碼500元，指定機款最高回收價3萬3480元，為鼓勵消費者多回收做環保，蝦皮購物再加碼舊換新最高補助1500元。