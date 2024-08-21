據新華社報導，21日從第十九屆贛台會新聞發佈會上獲悉，大會將於8月29日至31日在江西廬山舉辦。此次大會參會人員約500人，其中台灣嘉賓約300人。除開幕式外，大會還將舉行贛台電子資訊產業對接會、贛台現代農業產業對接會、贛台文旅產業合作推介會。

江西省委台辦、省政府台辦主任張鋒表示，江西是離台灣最近的內陸省份，是對台工作的重要省份之一，理應在推動兩岸交流合作上走在前、勇爭先、善作為。

他介紹，截至2024年6月，江西全省累計引進台資項目4039個，實際進資192.06億美元，位居全國大陸前列。台灣更是江西省第二大境外投資來源地，江西省十大主要交易夥伴之一，台資企業是江西省開放型經濟的重要組成部分。

回顧從2003年開始，江西省已與大陸國台辦共同舉辦了18屆贛台會，累計參會台灣嘉賓達1.4萬餘人次，累計簽約項目1143個，先後引進了鴻海、遠東、東元、旺旺、統一、頂新等台灣百大集團諸多投資專案，促進兩岸交流合作和贛台各領域融合發展。

同時，通過贛台會這一平台，催生了以陶瓷文化、客家文化、禪宗文化、道教文化、書院文化等為紐帶的贛台人文交流。