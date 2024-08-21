「嘉義火雞肉飯」特展，有全時段吃雞肉飯的美食地圖。（廖素慧攝）

火雞肉飯已成為嘉義美食的代名詞，24小時都吃得到，嘉義市立博物館21日起推出「嘉義火雞肉飯特展」，敘說火雞肉飯與嘉義人生活在這座城市的故事，並繪製65家店的美食地圖，按圖尋找自己心目中的美味逸品。

市長黃敏惠表示，嘉義市立博物館開館至今20年，透過不同主題策展，向民眾敘說這座城市的故事，此次展覽結合AI科技，帶大了解火雞肉飯的由來與嘉義市的鏈結歷史。

黃敏惠提到全台可見雞肉飯店家都會強調「嘉義」兩字，「嘉義雞肉飯」就是用火雞肉料理出來的實實在在美味，這一小碗庶民美食，吃飽也吃巧，是嘉義人共同的回憶。

黃敏惠還說，曾有國外友人驚豔於火雞肉飯的美味，好奇為何嘉義市的雞肉飯會「噴水又噴火」？後來才發現「噴水」是店名，顯見嘉義雞肉飯現在已是聞名世界的嘉義特色美食。

特展內容有「嘉義人全時段火雞肉飯」地圖，有65家店，展示在嘉義24小時吃得到雞肉飯；還有火雞肉飯的說文解字，提及資深店家慣用火「鷄」肉飯，後期新開店家通用火「雞」肉飯。

此展由成大歷史系教授謝仕淵（現任台南市政府文化局長）研究團隊及2位在地的火雞肉飯研究員做調研，也引起地方納悶嘉義人是吃雞肉飯長大的，為何不是在地團隊來承辦更接地氣？

嘉市府文化局長盧怡君表示，此次特展偏向學術調研，以及藝術、社會文化視角，謝仕淵教授曾任台灣歷史博物館副館長，也曾調研嘉義百年棒球史。