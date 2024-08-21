日本人氣角色「吉伊卡哇」紅到台灣，與不少商家推出聯名商品，引起粉絲搶購，悠遊卡公司今（21）日於各大通路銷售3款吉伊卡哇悠遊卡，凌晨開賣後瞬間被秒殺，令不少粉絲哀號買不到，網路上一張卡炒價到990元。

吉伊卡哇悠遊卡21日開賣，引起全台搶購潮，Threads上有許多粉絲發崩潰文，有人在凌晨進入蝦皮商場準備搶購，沒想到900張悠遊卡瞬間秒殺，轉移誠品線上也一樣搶不到，還有人凌晨騎車到處奔波，騎到電動車、手機都快沒電，笑說是「吉伊卡哇悠遊卡之亂」。

吉伊卡哇相關臉書社團上，也有不少人回報買不到聯名悠遊卡，願意加碼出價希望有人割愛，收購價約落在180元至250元，也有黃牛將悠遊卡加價賣，炒價到每張990元。

悠遊卡公司晚間發布公告，指吉伊卡哇Supercard悠遊卡全套3入，將開放「限時不限量」預購，並於10月18日各通路陸續出貨。令不少粉絲大讚，「消息出的好快推推，大家不要跟牛牛買」、「黃牛那個價錢真的有病」。