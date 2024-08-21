檢調今（21）日搜索民進黨立委林宜瑾國會辦公室，民眾黨立委張啓楷認為，具體案情有待檢調釐清和對外說明，但這象徵著民進黨內鬥的刀刀見骨，按照綠營內鬥的傳統，未來必是血流成河。

張啓楷說，林宜瑾是台南市新潮流系立委，被視為總統賴清德的子弟兵、「新賴系」的核心成員。上個月民進黨中央權力改組，「燦系」的呂林小鳳投票給原本穩當選中常委的林宜瑾時，因加蓋手印造成廢票，使林宜瑾在與其他三人抽籤後，因籤運不佳而落榜。

張啓楷指出，此一「廢票」風波，即被視為非新潮流、非賴人馬，應該也包括前總統蔡英文的敲山震虎、出手反撲。

張啓楷說，前桃園市長鄭文燦是蔡英文原本屬意的接班人，賴清德之前因檢調查辦和羈押鄭，固然獲得肅貪好評，也剷除了黨內頭號政敵，鞏固自己的權力基礎，但黨內反彈的後座力仍不容小覷。

張啓楷表示，上述司法的「潘朵拉盒子」一打開，正象徵著民進黨內鬥的刀刀見骨，「網內互打」全面爆發，按照綠營內鬥的傳統，未來必是血流成河。近來賴清德的「台南幫」接二連三出事，也是早可預期。

張啓楷提到，從陳宗彥嫖妓被起訴、李孟諺爆出八卦秒辭交通部長，到今天的林宜瑾辦公室被搜索，正說明了「台南幫」出事有一就有二，無三不成禮。