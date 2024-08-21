懷孕期間「藥」注意！食藥署提醒，藥物可能經由胎盤進入胎兒體內，嚴重可能造成胎兒心臟、神經系統傷害或畸形缺陷。據統計，近5年國內共有9件藥品，經專家重新評估安全後，要求廠商在仿單上加註警語或孕婦使用禁忌標示，包括國人常用的非類固醇消炎止痛藥（NSAID）也是其一。

孕婦用藥首重安全，食藥署副署長王德原說明，近5年針對孕婦族群，共進行12案藥品安全性評估，都是有收到國內不良反應通報或國外嚴重警訊通報，經初步評估後，送到藥品安全諮議小組委員會，請專家討論，其中有9案確定採取行政措施，包含要求藥廠修正中文仿單，加框警語或加註禁忌，以提醒懷孕或哺乳族群。

9項藥品重修仿單警語藥品中，包括國人常用的「非類固醇抗發炎藥」（NSAID），例如阿斯匹靈、布洛芬等都屬於此類。未滿20周孕婦使用可能提高流產、心臟畸形的風險，使用前請先諮詢醫師或藥師；懷孕20到30周使用可能導致胎兒腎臟功能不全、羊水過少，用藥前須經醫師確認有必要，並以最低有效劑量、最短時間治療；懷孕30周以上使用可能導致胎兒心肺問題，應避免使用。

王德原表示，9項重修仿單警語藥品絕大多數是處方藥，國內通報多半來自醫療院所，每位孕婦可能有不同症狀，例如異常出血或羊水過少等情形。他也說，不同族群的基因反應不同，使用後不良反應也可能有族群和國家差異性，且各國主管機關各有機制，因此並非同一藥品在全球的仿單都需要同步加註警語。

根據食藥署說明的9件重修仿單警語藥品，藥師公會發言人王明媛解析其用途。

一、含valproic acid成分藥品： 用於控制癲癇或痙攣，也可用於治療某些精神疾病，如躁鬱症。

二、含retinoid成分藥品：泛指維生素A衍生物。

三、含carbimazole, methimazole成分藥品：由於甲狀腺機能亢進引起之疾患。

四、含fingolimod成分藥品：成人與10歲及以上兒童病人之復發型多發性硬化症。

五、短效型β-agonist：支氣管痙攣疾患之預防和治療、預防早、流產

六、NSAID類藥品：非類固醇消炎止痛藥

七、SSRI、SNRI類藥品及vortioxetine成分藥品：SSRI／SNRI是抗憂鬱劑，vortioxetine是抗憂鬱、抗焦慮劑

八、含infliximab成分藥品：用於治療多種自身免疫性疾病的嵌合單株抗體（如克隆氏症、潰瘍性結腸炎、類風濕性關節炎、強直性脊柱炎、銀屑病、銀屑病關節炎）

九、腫瘤壞死因子阻斷劑：類風濕性關節炎、僵直性脊椎炎、克隆氏疾病、乾癬症、乾癬性關節炎、潰瘍性 結腸炎及幼年型慢性關節炎等