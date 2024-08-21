台中市長盧秀燕21日揭曉「十大火鍋燒烤店家」，四大組別冠軍，分別由新馬辣經典麻辣鍋公益店、老井極上燒肉美村店、八豆食府精緻鍋物，及乳牛牧場戶外碳烤景觀餐廳獲得；現場更抽出壓軸汽車大獎得主，幸運兒直呼天天投票，終於獲獎。

盧秀燕表示，今年第二屆台中鍋烤節，一樣辦得有聲有色，將近600家店家報名、近500萬票，經激烈競爭後，四個組別的冠軍，21日出爐，能在如此競爭中脫穎而出，十分不容易，因此，她在21日議會質詢結束後，親自前往總冠軍的四個店家貼紅榜慶賀。

盧秀燕也在活動現場，抽出壓軸汽車大獎，在超過百萬組序號中，抽出的唯一幸運兒，她更親自Call Out中獎人。

獲獎的台中西屯區鄭先生，接通時強調「他天天投票」，盧市長大讚努力參與，終於獲得收穫。另最後百組萬元抵用券，也在21日抽出，總計300組的萬元券，將可消費至9月30日，幸運民眾免費大啖鍋烤，也將實質收益回饋參與店家。

盧秀燕指出，此為市府年度振興經濟的一部分，繼物調券、台中鍋烤節後，接著年底即為台中購物節。市府節慶活動一檔接一檔，不僅振興台中經濟，同時跟大家分享台中特色鍋烤美食。

她特別提到前陣子訪美，遇到僑胞也在關注鍋烤節，並表示有機會回台，一定要到台中吃火鍋燒烤，可見台中鍋烤節，已將台中美食推廣至國際，今天鍋烤節的前五名，及冠軍，終於出爐，歡迎全國民眾一定要來台中吃鍋、吃燒烤。

台中市經發局表示，台中鍋烤獨步全國，第二屆台中鍋烤節熱度超越首屆，最大關鍵是「店家全力投入」，為搶下「台中鍋烤王」在街頭巷尾，及各大社群平台大力宣傳、祭出優惠猛拉票，而超值萬元券吸引力，更讓台中吃鍋烤、投票瘋抽獎的風潮，擴散到全國民眾，宛如「城市版鍋烤週年慶」。

尤其，活動期間店家明顯感受業績成長、最高達3成，討論度飆高、建立探店踩點風氣，吸引人潮與錢潮，振興經濟二部曲以「台中的文化與驕傲」強力助攻，建立城市品牌、為全市整體商機，注入活水。