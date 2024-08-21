秋田縣位於日本本州北部，這片美麗的山區毗鄰日本海，擁有得天獨厚的自然環境。這裡不僅有著名的觀光勝地，還保留了許多傳統的民俗藝能和舉世聞名的祭典活動，吸引著無數遊客。秋田縣以其豐富的自然資源和高品質的農產品聞名，其中包括頂級的秋田牛、秋田犬、白神大蔥、日本酒等，均享譽日本國內外。

備受矚目的「秋田縣名產展」即日起至9月1日於漢神巨蛋地下1樓的POP UP STAGE閃亮開展，本次物產展帶來眾多重磅商品，包括「A5等級秋田和牛」、「白神大蔥」、由秋田犬保存會認證的「秋田犬玩偶」以及「秋田銘醸日本酒」等多種秋田在地優質物產。除了豐富的物產外，現場更邀請到「秋田縣知事佐竹敬久」將親臨現場宣傳秋田縣產品，讓台灣的消費者一覽秋田的精華，並親自提供秋田牛及白神大蔥試吃，並有特別嘉賓「男鹿市的生剝鬼」登場表演，為此次名產展增添許多話題性及亮點。

名產展中的「A5等級秋田和牛」尤為引人注目，秋田牛以稻米飼養，脂肪甜美且入口即化，此次展售A5等級的燒肉用包裝及火鍋用包裝，讓您品嚐這份奢華的美味。除了高品質和牛外，還有白神山地豐富自然資源下培育的秋田「白神大蔥」，白神大蔥白色部分多且粗，口感脆嫩甜度高，無論是生吃、烤或煮都別具一番風味。此外，現場還展出經秋田犬保存會認證的秋田犬玩偶，這些玩偶再現了秋田犬的忠誠與魅力。以優質稻米和豐饒水源釀造的「秋田銘醸日本酒」也將於南台灣初登場，為喜愛日本文化的消費者提供多樣選擇。

這次名產展將為美食愛好者帶來秋田縣的高品質特產，讓民眾有機會在台灣感受來自日本北部的純粹風味與文化。記者會現場將安排「秋田牛」試吃活動，讓民眾有機會親自品嚐這些平日不易見到的秋田縣特產。這是一個了解並感受秋田縣美味食材的絕佳機會。此外，來自男鹿市的「生剝鬼」也將現身，這項列入國家重要民俗文化財產並被聯合國教科文組織指定為非物質文化遺產的表演，將為您呈現驅除厄運、保佑豐收的神秘儀式。這次名產展匯聚了秋田的多種經典名產，熱愛日本文化與美食的您，千萬不可錯過這次難得的饗宴。

【未成年請勿飲酒】