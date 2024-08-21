新聞局表示，台中流行影音中心為地上7樓，地下3樓複合式的影視音空間，樓地板面積約1.15萬坪，並循促參法OT模式招商；該OT案於2023年12月25完成綜合評審，選出最優申請人為威剛科技；今年6月28日完成議約，目前刻正進行投資執行計畫書的審查，以完備簽約前相關準備工作，並賡續辦理簽約、場地點交事宜。

市府說，後續將攜手民間機構於籌備完善後儘快對外正式營運，力拚最快於2026年對外開放營運。

新聞局說，按最優申請人威剛科技股份有限公司的提案，未來營運內涵將會以動畫（Animation）、漫畫（Comic）、遊戲（Game），即ACG作為主軸，加上流行音樂與電影雙M（Music＆Movie）多元主題，提供民眾休憩、娛樂的場域。

其中，至少規劃兩個影廳，將做為播放藝術／國片電影的場地，其它空間將另規劃為多功能展演空間；另外，相關樓層空間，亦將規劃科技互動體驗、動漫主題IP展售等場域。