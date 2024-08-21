新光金、台新金將於22日雙雙舉行董事會，討論換股合併案；新光金控（2888）子公司新光人壽21日召開董事會，除公佈與通過今年上半年財務報表外，也以新聞稿強調，國內外股票及基金操作得宜，財業務改善計畫持續進行，資本適足率(RBC)已於今年6月回升達法定標準。

新光人壽113上半年簽單保費收入達863億，較去年同期增加63億；透過聚焦價值型商品，以外幣、分期繳及保障型為銷售主軸，持續堆疊CSM以利接軌IFRS17。

投資方面，上半年度隨匯率與國內外股市變化，新光人壽避險策略操作得當並掌握時機實現獲利對於收益有所貢獻，年化投資報酬率達4.40％。

新光指出，上半年度累計合併稅後淨利達149億，合併股東權益較前一年底提高17％至1854億元，淨值比率5.09％；資本適足率(RBC)已於113年6月回升達法定標準。新光人壽董事會亦通過於越南設立保險代理人公司，並將向金管會保險局送件核准。

近兩年來受到市場環境變化劇烈影響，新光人壽自去年6月起RBC短暫未達法定標準，則立即啟動財業務改善計畫，透過提升經常性收益、增加資本利得、降低避險成本、提升不動產收益及撙節費用等各項行動方案來改善財務狀況，同時透過現金增資及發行具資本性質債券等方式厚實資本。

新光人壽歷經1年積極努力，113年上半年投資操作穩健，賺取資本利得來強化財務韌性，靈活調整避險策略以減緩資本壓力，並在全公司各團隊通力合作的努力下，上半年獲利達149億元，一舉讓RBC達到法定標準。

此外，新光人壽為厚實資本結構及強化清償能力，自108年起透過金控母公司持續為公司進行現金增資，從108年至113年上半年累計金額達457億元，8月底將再完成139億元；而在發行具資本性質債券方面，從112年至113年上半年累計發行185億元，並規劃於8月底再發行20億元，預料再提升RBC水準，以抵禦未來市場環境波動之影響。