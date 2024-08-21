高雄為處熱帶，夏日動輒超過30度高溫，讓人走在路上大喊「凍美條」，同樣位處熱帶的新加坡，近日被發現人行道常見到遮陽設施，尤其地點站周邊普及率高，讓高雄市議員紛紛建議高雄可比照辦理，不僅幫助行人降溫，更有望成推廣大眾運輸重要推手。

根據媒體報導，新加坡人行道遮陽設施到位，地鐵站周邊數百公尺範圍幾乎都有相關遮蔽設施，且新加坡雨季盛行，能讓新加坡行人免受日曬雨淋之苦，搭配商場、大樓間連通道，成行人友善宜居城市。

高雄市議員白喬茵透露，高雄推廣大眾運輸最大的障礙之一，就是捷運站到目的地的路途炎熱跟大雨，以商場、醫院周邊為例，即使有大眾運輸能輕鬆抵達，但仍容易因天氣炎熱、下大雨，讓民眾改搭私人運具，停車場大排長龍，反倒讓便利的大眾運輸乏人問津。

白喬茵建議，市府可選擇後驛站一路延伸到高醫範圍，試辦設置人行道遮蔽設施，如成效良好可以陸續延伸到各捷運站、觀光景點與休憩設施、醫療單位，提升市民與遊客搭乘大眾運輸的意願，讓高雄除左營新光三越、大遠百以外，都能不受風雨跟酷暑影響。

市議員張博洋也說，高雄有機會通過借鑑國際經驗，完善的遮蔭網絡，不僅可以改善市民的日常生活品質，還能提升城市的整體競爭力，希望參考新加坡模式，在捷運站周邊一定範圍內必須設置連續性遮蔭設施；重點設施如學校、景點、醫院、商場周邊也應建立連續性遮蔭步行系統。

除遮蔭空間外，張博洋也說應搭配綠化帶等降溫設施，可以在人行道、建築基地和公共空間大量種植遮蔭樹種，提升民眾走上街的意願，強調會在後續的議會會期中督促市府，讓高雄成為應對城市高溫的典範城市。