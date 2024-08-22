近期中國人民大學中國就業與民生研究院發佈的《數位貨運平臺司機就業與收入研究報告》顯示，大陸貨運行業在貨運結構、司機群體結構、司機收入等多方面發生明顯變化。其中，貨車司機女性比例增加。

據九派新聞聯繫了女貨車司機付小順，講述其送貨的故事。今年35歲的她，28歲為了生活考了B2駕照，開啟了駕車走天涯的旅程。現在開的是16公尺長的半掛貨車送快遞，跑的比較多的線是廣東到浙江。

時間上例如從深圳到義烏1200多公里，需要開17個小時，一般有兩個司機，她就跟丈夫換著開，4個小時換一次班。

具體收入，她表示如果不停地跑，除去油、過路費這些開支，一個月能掙兩萬多錢（人民幣，下同）。過年前後一般是旺季，去年過年一個月掙了6、7萬。但開貨車的開銷也挺大的，一年買保險都要3萬，還有修車、換輪胎等費用。但如今通過努力也與老公有了三個孩子、兩輛貨車和一棟別墅。

盤點該《報告》，在性別結構上，大陸貨車司機以男性為主，占比達99.03％。在公路貨運這個傳統上被視為男性主導的領域，女性貨車司機一直較罕見。但近兩年的資料也顯示女性貨車司機的數量正在悄然增長。

報告中提到，貨車司機每月毛收入平均值為2萬441元。剔除油（電、氣）費、高速費、保險、保養和等成本後，貨車司機平均月淨收入為1萬2063元。

不過，貨車司機的較高收入通常是通過較高的勞動強度換取的。報告顯示，超過7成貨車司機每天工作時長在8小時以上。一部分貨車司機經常主動放棄休息，平均每月休息時間為1天及以下的占比最高，達到31.23％。